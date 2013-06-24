Кабінет Міністрів України підтримав цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту – вантажівок та автобусів. Відповідні перевірки виконують інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про запуск проекту єІнспектор. Зміст проекту полягатиме у цифровізації процедури проведення перевірки та фіксації її результатів за допомогою заздалегідь затверджених питань та механізмів перевірки.

Відповідна постанова була розроблена Укртрансбезпекою спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

“У сфері безпеки на транспорті один з наших пріоритетів – це забезпечення прозорої та ефективної системи контролю на дорогах. Коли як інспектор, так і водій чи перевізник знають чіткі правила та механізми перевірки, можуть бути впевнені, що перевірка відбувається у межах визначеного законодавства та з дотриманням всіх норм. Цифровізація рейдових перевірок дозволить мінімізувати людський фактор під час контрольних заходів, адже інспектор повинен буде послуговуватись чітким цифровим алгоритмом”, – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ухвалена постанова передбачає можливість цифровізації проведення рейдових перевірок інспекторами ДСБТ. Фактично, йдеться про “чек-ліст” проведення перевірки, якого має дотримуватися інспектор. У свою чергу Мінрозвитку затвердить вичерпний перелік питань, за якими перевіряються транспортні засоби під час рейдових перевірок. Відповідно цифровізація процедури дозволить інспектору перевіряти заздалегідь визначені параметри та питання. Це у свою чергу мінімізуватиме корупційні ризики та можливості для зловживань.

Перевізнику та водію така процедура теж дасть можливість переконатися у прозорості перевірки. Окрім цього, йдеться про зменшення часу на перевірку та відповідно забезпечення дієвого контролю за роботою посадових осіб.

Набуває чинності постанова через три місяці після публікації. Очікується, що новий механізм перевірок запрацює у травні 2025 року.