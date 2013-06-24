Відтепер на платформі «е-Ветеран» можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ця послуга спростить процес отримання необхідної допомоги, заходів з підтримки та поліпшить комунікацію між ветеранами війни, демобілізованими особами та фахівцями із супроводу ветеранів.

«Нині працює 559 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у всіх регіонах країни. З наступного року їх побільшає, тож для ефективної роботи розроблено онлайн-заяву щодо отримання заходів з підтримки, яку заповнює ветеран війни або інша особа, що має право на послугу. Створено електронний кабінет фахівця для опрацювання таких заяв і надання заходів з підтримки. Мінветеранів поступово цифровізує послуги та сервіси для ветеранів не тільки на національному рівні, а й на рівні областей, районів та громад»,—зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Подати заяву на отримання заходів з підтримки можуть: ветерани війни; демобілізовані; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України; постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхньої сім’ї; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; члени сім’ї осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби (зокрема члени сімей полонених).

Після подачі заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб зв’яжеться із заявником та забезпечить інформаційний супровід і підтримку, проконсультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи тощо.

Послугу розробило Міністерство у справах ветеранів за підтримки «Проєкту підтримки Дія», що реалізує Програма розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції, повідомляє Мінветеранів.