Другий GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM об’єднав понад 300 учасників — представників уряду, бізнесу, громадських організацій та міжнародних партнерів.Захід організувало Міністерство соціальної політики в партнерстві із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У межах форуму промовці окреслюють найсучасніші рішення в цифровізації соціальних послуг, зокрема можливості електронного кейс-менеджменту та вплив інновацій на соціальні сервіси. Також представлено нові державні ініціативи та платформи.

Форум став майданчиком для обговорення нових підходів до цифровізації соціальних послуг, зокрема збереження та розвитку людського капіталу через інноваційні технології. Пріоритети Міністерства соціальної політики — допомогти кожному, хто потребує підтримки, сприяння економічній спроможності та соціальній інтеграції для забезпечення гідного життя.

«У фокусі нашої уваги кожна людина — ніхто не залишається поза турботою. Ми надаємо підтримку тим, хто її потребує, і прагнемо відновити економічну спроможність кожного, забезпечуючи соціальну включеність і гідне життя тим, хто не може працювати. Для цього зокрема застосовуємо інноваційні цифрові рішення, що роблять соціальні послуги доступнішими та якіснішими, а систему — ефективнішою та прозорішою», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Скоординовані рішення в політичній та цифровій площинах для підвищення ефективності соціальних послуг— той шлях, яким нині рухається Україна.

«Цифрова трансформація соціальної сфери — одне з наших пріоритетних завдань. Ми запроваджуємо цифрові послуги, щоб українці могли одержувати необхідну підтримку без зайвої бюрократії. Спільно з Міністерством соціальної політики будуємо нову логіку процесів у сфері, яка базується на якісних даних та цифрових технологіях. Розбудова Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та запуск послуг у «Дії» спрощує доступ до соціальної підтримки. Це дає змогу громадянам отримувати послуги в кілька кліків, не витрачаючи часу на черги», — сказав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну актуалізувало ефективну соціальну підтримку. Цифровізація дає змогу звернутися по підтримку онлайн або особисто в будь-якій точці України, а державі — надати таку допомогу швидко і якісно.

«Підтримка таких ініціатив, як цифровізація соціальних послуг, — важлива частина нашої спільної роботи, що дає змогу ефективно реагувати на кризу, спричинену війною, і створювати міцний фундамент для розвитку соціальної інфраструктури в Україні», — підкреслив директор Представництва ВПП ООН в Україні Річард Рейган.

Упровадження цифрових процесів було б неможливим без підтримки міжнародних партнерів та спільної роботи над цифровими проєктами, повідомляє Мінсоцполітики.