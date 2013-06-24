1 листопада на засіданні Уряду було схвалено постанову про запровадження електронного Реєстру заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури. Координаторами проекту є Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Держкомтелерадіо та Держмистецтв. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Запровадження Реєстру дозволить державі перейти від паперових процесів до сучасної автоматизованої системи подачі й розгляду заявок на державну підтримку та сприятиме прозорості та відкритості конкурсного відбору.

Реєстр стане основним інструментом, що дозволяє централізовано накопичувати, обробляти та захищати дані про державну підтримку у сфері культури, а також значно полегшить доступ до інформації про можливості фінансування.