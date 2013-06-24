Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець разом із Міністром навколишнього середовища Республіки Молдова Серджіо Лазаренку відвідали лісові господарства на Житомирщині.

Молдовським колегам цікавий український досвід у зміні підходів до менеджменту галузі. Адже реформу в Україні проводять з урахуванням найкращих європейських підходів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністри оглянули низку локацій - від рекреаційних пунктів, лісонасіннєвого центру та лісорозсадника, будівництво яких було завершено вже в умовах війни, до проміжних складів з реалізації деревини, лісової пожежної станції та ділянок лісових культур.

“Лісова галузь в Україні вже не є дотаційною і навіть більше – вона сплачує вагомі податки до державного бюджету. Прибуток ДП “Ліси України” за перше півріччя 2024 року становить 11,14 млрд грн. Жоден лісорубний квиток чи сертифікат про походження деревини наразі не видається на папері. Ми перевели їх у цифру, а фактично забезпечили простежуваність обігу деревини від місця заготівлі до реалізації на експорт. Тепер кожен кубометр лісу проходить електронний облік. Через систему вже видано понад 42,5 тис. сертифікатів та майже 74 тис. лісорубних квитків”, - зазначив Руслан Стрілець.

Також продовжується реалізація програми Президента України “Зелена країна”, що передбачає висадження 1 млрд нових дерев за 5 років. Вже висаджено понад 608,6 млн або 60,9% від запланованого.

Триває процес передачі самозаліснених лісів до ДП “Ліси України”. З 2023 року по Україні погоджено передачу 50 тис. га. Це можливість збільшити площі та зберегти наші ліси - “легені” та “природний щит країни”. Сьогодні ліси особливо вразливі, адже бойові дії провокують пожежі та знищення екосистем. 2,4 млн га українських лісів вже звільнені з під окупації і потребують відновлення.

“Молдові цікавий наш досвід реалізації реформи, адже без європейських стандартів лісового господарства євроінтеграція неможлива. Ця реформа є зразковою для перетворення дотаційної галузі у прибуткову. Тож обмінюємося досвідом з колегами та прокладаємо спільний шлях до ЄС”, - наголосив Руслан Стрілець.