Понад 25 тисяч громадян із 22 областей країни пройшли торік навчання в бібліотеках — хабах цифрової освіти та опанували цифрові навички.

«2020 року Мінцифри ініціювало створення мережі хабів цифрової освіти, щоб забезпечити українцям доступ до розвитку цифрових навичок. Нині в Україні працює понад 5000 хабів. Разом з Українською бібліотечною асоціацією за підтримки ПРООН ми організували навчання для працівників хабів, щоб вони могли надавати освітні послуги та забезпечувати доступ до можливостей цифрової держави», — зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

82% відвідувачів оцінили свій рівень цифрової грамотності після завершення курсів найвищими балами: 7—10 з 10 порівняно із 17% людей, які оцінювали так свій рівень до початку навчання.

«Цифровими інструментами неможливо скористатися без достатніх цифрових навичок. ПРООН незмінно підтримує урядових партнерів у просуванні цифровізації, адже ми зацікавлені в тому, щоб рівень цифрової грамотності серед українців також зростав. Розвиваючи хаби цифрової освіти, що навчають людей цифрових навичок, ми разом з партнерами працюємо над досягненням кінцевої мети: щоб якнайбільше українців уміли користуватися комп’ютерними технологіями. Це допоможе скоротити цифровий розрив у країні, щоб кожен міг користуватися перевагами цифровізації», — зазначив заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

Щоб навчати громадян цифрової грамотності, понад 1000 координаторів бібліотек-хабів пройшли спеціалізоване навчання. Після курсу опитування показало, що 90% координаторів хабів розвинули свої організаційні та тренерські навички.

Також відвідувачі хабів поліпшували свої знання диджитал-можливостей завдяки платформі «Дія.Освіта» й найчастіше переглядали освітній серіал«Базові цифрові навички для людей елегантного віку», який створилиМінцифри та ПРООНза фінансування Швеції.

«Проєкт — продовження трирічної співпраці Мінцифри, Української бібліотечної асоціації та ПРООН за фінансування Швеції над розвитком мережі хабів і професійних спроможностей їхніх працівників. Ця ініціатива дала змогу бібліотекарям з усієї країни поглибити знання з цифровізації та вдосконалити професійні якості», — передає слова президента ВГО Українська бібліотечна асоціація Оксани Бруй Мінцифри.