Документальний фільм «Повернення. Герої на щиті», презентований Міністерством внутрішніх справ, розкриває деталі кропіткої та надважливої роботи. Після перегляду фільму,який днями відбувся в МВС, учасники заходу відверто поділилися враженнями та висловили думки про важливість теми репатріації тіл загиблих.

«Насправді це дуже сумний фільм, але разом з цим це стрічка про людяність і професіоналізм у надзвичайно складних обставинах. Нам потрібен чесний діалог із суспільством, щоб ми розуміли, наскільки ця історія складна і наскільки складні ці процеси», — зазначила уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Кобилинська.

У стрічці «Повернення. Герої на щиті» показано ексклюзивні кадри репатріації тіл загиблих, огляду слідчими Національної поліції та роботи експертів у лабораторії МВС, зокрема під час виведення ДНК-профілю. Профільні спеціалісти розповіли про складність ідентифікації невпізнаних тіл, що іноді може тривати тижнями або навіть місяцями, і продемонстрували, як збільшуються спроможності лабораторій МВС для розв’язання таких важких завдань.

«Це надзвичайно серйозна і фахова робота. Вона важлива і для суспільства, і для родин, які зіткнулися із цим процесом», — наголосив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.

Дмитро Фінашин, радник міністра внутрішніх справ з ветеранської політики, зазначив, що необхідно якомога більше привертати увагу до питання репатріації тіл загиблих героїв та важливості належного повернення їх додому.

«Порушувати питання репатріації тіл потрібно на світовому рівні, а не тільки в Україні», — переконаний він, повідомляє Департамент комунікацій МВС.