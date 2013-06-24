Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону «Єдині новини» розповів, хто в Україні найбільше зацікавлений в експорті зернових; чи вивозять на експорт зерно, яке могло б бути використане для українців, а також анонсував державну підтримку аграріїв, запуск якої заплановано вже на цей вересень.

Так, за словами Тараса Висоцького, в Україні загалом працює близько 40 тис. фермерських господарств. Саме дрібні та середні виробники виготовляють понад 80 % с/г продукції, з якої до 30 % використовується для внутрішнього ринку і до 70 % іде на експорт.

Цього року в зв’язку з блокуванням портів перехідні залишки зерна із минулого врожаю наразі сягають 18 млн тонн. «При цьому все внутрішнє річне споживання – 17 млн 900 тис. тонн. Тобто у нас навіть врожаю минулого року достатньо, а ми очікуємо попередньо ще цього року зібрати близько 65 млн тонн зернових та олійних. Тому жодної загрози для внутрішньої продовольчої безпеки немає», – пояснив перший заступник Міністра.

Стосовно ціни на внутрішньому ринку, то, як підкреслив Тарас Висоцький, має бути розумний баланс. «Фермери мають підтримувати ціну, яка покриватиме собівартість, і це дозволятиме їм далі покривати польові роботи й вирощувати – так закладатиметься запорука для продовольчої безпеки наступних періодів. Як результат, буде достатньо продовольства для переробки, для внутрішнього виробництва, для тваринництва. Якщо не буде покриватися собівартість виробництва, то фермери просто не сіятимуть», – зазначив він.