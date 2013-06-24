У 2024 році ціна тонни експорту української агропродукції складала 315 доларів. В квітні 2025 року збільшилася до 443 доларів. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 раза. Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу», – наголосив Віталій Коваль.

За його словами, зросли і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну:

соняшникова олія – 1 174 дол., що на 37,8% більше ніж у 2024 році (852 дол.);

кукурудза – 217 дол., що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року (171 дол.);

пшениця – 231 дол., що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року (181 дол.);

м'ясо птиці – 2385 дол., що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року (2145 дол.);

⁠ соєві боби – 409 дол., що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року (392 дол.).

«Загалом з початку року експорт аграрної продукції з України склав 1,1 млрд доларів або 2,5 млн тонн. Мінагрополітики продовжує працювати над диверсифікацією ринків збуту та розширенням експортного потенціалу переробної промисловості», – підкреслив Міністр.