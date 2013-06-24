Українські фармвиробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на лікарські засоби.

Підписанти серед іншого погодилися знизити відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських ліків на 30% з 1 березня. Також запропоновано заходи, які дадуть змогу створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація відкрита до підписання для інших учасників ринку.

До 100 найпопулярніших ліків, тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія «Дарниця», 17 позицій — «Фармак», 22 — Київський вітамінний завод, 5 — «Кусум Фарм», 6 — «Юрія-Фарм», 8 — корпорація «Артеріум», 2 позиції — фармацевтична фабрика Віола, 3 — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — «ІнтерХім».

У списку ліки, які застосовують в разі кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців» містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Зокрема, передбачено введення регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.

На виконання рішення РНБО нещодавно уряд урегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у частині контролю за цінами в аптечних мережах, повідомляє МОЗ.