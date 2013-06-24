З нагоди Дня територіальної оборони Президент Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт командування Сил ТрО ЗСУ, зустрівся з бійцями та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави заслухав доповідь командувача Сил ТрО Ігоря Плахути щодо завдань, які бригади виконують у зоні бойових дій. Президент подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам, які здобули славу й повагу для української тероборони. Вони відзначилися в захисті Харкова, півночі України, боях на Донеччині, визволенні Херсонщини, а також в обороні Миколаївської та Запорізької областей.

«Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, який стійко тримає фронт і забезпечує надійну опору позиціям інших бригад, що стоять поруч із бригадами тероборони», — сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Героя України капітанові Юрієві Жуковцю, який у квітні у складі зведеного підрозділу на Харківщині під щільним вогнем російських окупантів відбив втрачені позиції та завів на них нові підрозділи. Також п’ятеро бійців отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, один — орден «За мужність» ІІ ступеня та семеро — ордени «За мужність» ІІІ ступеня, повідомляє Офіс Президента.