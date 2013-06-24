Кабінет Міністрів України уточнив процедуру застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час їх участі у відсічі збройної агресії проти України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Прийнята постанова з урахуванням вимог Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» вносить зміни до пункту 4 Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

Оновлений Порядок передбачає право цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї, що була задекларована відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

У серпні цього року Верховна Рада України внесла зміни до вищезгаданого закону та впорядкувала правила поводження цивільних осіб зі зброєю, а також надала право задекларувати усю наявну зброю та боєприпаси до неї.