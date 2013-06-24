За час російсько-української війни країна-агресор, на жаль, захопила і продовжує утримувати у себе багатьох полонених, серед них – не тільки військовослужбовці, а й цивільні українці. Декому довелось перебувати в полоні місяці, а декому – роки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оскільки через такі трагічні обставини цивільні українці втрачають можливість набути страховий стаж, а це в подальшому може негативно позначитись на розмірі їхньої пенсії та набутті права на пенсію, Мінсоцполітики напрацювало законопроект,який вирішує цю проблему. Його вже прийнято Верховною Радою України і підписано Президентом України.

Прийнятий закон спрямований на те, щоб врегулювати питання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за цивільних українців, які перебувають в полоні, з державного бюджету. Платником ЄСВ за полонених цивільних українців виступатиме Пенсійний фонд України. Єдиний внесок за цивільних полонених сплачуватиметься з дня позбавлення особистої свободи і протягом 6 місяців після звільнення людини.

«Кожна людина має право на справедливу пенсію. Розмір пенсії в солідарній системі залежить, зокрема, і від кількості сплачених соціальних внесків. Позбавляючи наших громадян особистої свободи, країна-агресор не тільки позбавляє їх гідного життя, завдає шкоди здоров'ю, намагається принизити морально, але і спричиняє негативний вплив на майбутнє людини вже після звільнення з полону. Прийнятий закон забезпечить механізми для сплати державою ЄСВ за тих, хто перебуває в полоні, і відповідно, отримання ними в майбутньому справедливої пенсії», – підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Таким чином запрацює нова норма законодавства про зарахування періоду перебування людини в російському полоні до страхового стажу, а звільнені з полону українці зможуть розраховуватимуть на зароблену пенсію.