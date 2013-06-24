З початку року 9 387 агрогосподарств отримали 65,24 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 5 749 господарств профінансовано на 27,34 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 16,56 млрд грн виділено для 911 підприємства;

Дніпропетровська – 4,35 млрд грн для 694 підприємств;

Черкаська – 4,14 млрд грн для 388 агрогосподарств;

Кіровоградська – 4,0 млрд грн для 1 127;

Львівська – 4,0 млрд грн – для 590;

Одеська – 3,72 млрд грн для 798;

Вінницька – 3,55 млрд грн – для 899;

Тернопільська – 3,54 млрд грн для 354;

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська – 3,47 млрд грн для 560 господарств;

Кіровоградська – 2,54 млрд грн для 758;

Вінницька – 2,41 млрд грн – для 575;

Одеська – 2,23 млрд грн для 534;

Харківська – 2,07 млрд грн виділено для 342;

Дніпропетровська – 1,66 млрд грн для 365;

Львівська - 1,57 млрд грн для 410;

Волинська – 1,55 млрд грн для 307.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.