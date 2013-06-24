За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 271пільговий кредит на загальну суму 1,2млрдгрн, з яких 219кредитів — від банків державного сектору економіки на понад 0,6млрдгрн.

Із початку 2024 року за програмою підприємці отримали 16927 кредитів на 63,3млрдгрн, з яких від банків державного сектору економіки — 12895кредитів на 32,9млрдгрн.

За період воєнного стану в Україні видано 61069кредитів на240,6млрдгрн (зокрема банки державного сектору видали 45929кредитів на 123,3млрдгрн), з яких на 23 вересня нинішнього року: 25,53 млрд грн — на інвестиційні цілі; 63,84 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 39,68 млрд грн — для сільськогосподарських товаровиробників; 21,79 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 57,56 млрд грн — на антивоєнні цілі; 18,43 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього від початку чинності програми підписано 95891кредитний договір на 330,3млрдгрн, з них банки державного сектору економіки підписали 66405договорів на 150млрдгрн, повідомляє Міністерство фінансів.