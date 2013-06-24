Уряд під час засідання 25 жовтня ухвалив рішення, спрямовані на розвиток освітньої галузі, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Цього року Уряд разом з партнерами та громадами планує повністю оновити 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Нові майстерні для профтехів — це нова якість освіти й нові можливості для студентів цих закладів», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Так, Уряд змінив порядок надання субвенції з держбюджету в частині питань, які стосуються співфінансування. За словами Дениса Шмигаля, це дозволить пришвидшити завершення всіх проектів і покращити якість робіт.

«Друге освітнє рішення — це створення електронного паспорту безпеки освітнього закладу. Кожна наша школа повинна мати такий паспорт, бо для нас безпека дітей — це першочергове питання», — наголосив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що електронний паспорт, до якого матимуть доступ поліцейські та працівники ДСНС, сприятиме формуванню більш безпечного освітнього середовища і виправленню наявних проблем у закладах освіти.