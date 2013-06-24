Україна зберігає фінансову стійкість та фінансує всі пріоритетні видатки в повному обсязі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 31 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він зазначив, що цього року від партнерів залучено 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги. Також запрацювала програма від ЄС Ukraine Facility та продовжується співпраця з МВФ.

«Здобули одну з найбільших фінансових перемог за весь час війни: ЄС та країни G7 надають Україні 50 млрд доларів, забезпечених російськими замороженими активами. Російські гроші працюють на нашу стійкість, і перший транш у розмірі 1 млрд доларів уже надійшов до бюджету», — підкреслив Глава Уряду.

Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, українська економіка у 2024 році показала хороші результати.

«На початку року Президент Володимир Зеленський започаткував політику “Зроблено в Україні”, і вона вже згенерувала 0,6% зростання ВВП. Зокрема, продажі українських товарів збільшилися на 9,5% завдяки програмі “Національний кешбек”. До неї доєдналося 8 млн громадян та 1,6 тис. українських виробників», — відзначив Прем’єр-міністр.

Він також повідомив, що завдяки грантам на розвиток переробки створено майже 18 тисяч нових робочих місць, ще понад 42 тисячі буде згенеровано через мікрогранти на започаткування та розвиток власної справи. Ще одним важливим інструментом підтримки бізнесу залишається програма 5-7-9. У 2024 році підприємці отримали за цією програмою понад 24 тисячі кредитів на суму понад 90 млрд грн. Денис Шмигаль наголосив, що попитом користується програма єОселя, зокрема, вже майже 15 тисяч родин отримали пільгову іпотеку.

Прем’єр-міністр також повідомив, що у 2024 році в Україні зібрано 75,5 млн тонн зернових і олійних культур.

«Держава допомагає аграріям. Крім грантів на садівництво й тепличне господарство, сільгоспвиробники отримали цьогоріч 3,5 млрд грн у вигляді дотацій та субсидій. Результатом стало зростання експорту на понад 13%», - зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, розширилися логістичні можливості нашої держави. Зокрема, перевалка українських портів склала понад 91 млн тонн. Україна продовжила “транспортний безвіз” із ЄС, Норвегією, Туреччиною. Збільшено пропускну спроможність західного кордону: відкрито новий пункт пропуску на кордоні з Польщею, проведено реконструкцію ще 18 пунктів пропуску.