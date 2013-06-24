Вперше у 2024 році в межах програми медичних гарантій стала доступною безоплатна послуга із лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. На цей напрям за програмою медичних гарантій передбачено 1,87 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Адже народжуваність в Україні за останні роки значно знизилась, труднощі з настанням природної вагітності наявні у кожної 5-тої української пари. Водночас війна поглибила кризу та спричинила посилення міграції, а також падіння рівня народжуваності. Від початку війни рівень народжуваності зменшився на 28 %.

Наразі з Національною службою здоров’я України укладено договори на надання таких послуг у 15 закладах охорони здоров’я м. Києва, Львова, Дніпра, Чернівців, Рівного, Одеси й Івано-Франківська.

До програми залучено 15 закладів, які нині в Україні є лідерами впровадження репродуктивних технологій. Із яких 12 – приватні, що свідчить про обґрунтований тариф і перспективність надання такої послуги. Також до надання таких послуг планують доєднатися загальнодержавні заклади МОЗ.

«Мінфін спільно з МОЗ ініціювали запровадження в Україні нової безоплатної послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Відтепер українці зможуть безкоштовно скористатись цією послугою. Адже доступність такої допомоги є дуже важливою і вже зараз слід подбати про демографічну ситуацію в нашій державі, яка є невтішною щодо проблем старіння нації. До цього, на жаль, призводять як природні фактори, так і війна. Сподіваємось, що передбачена у 2024 році новація щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій сприятиме покращенню демографічної ситуації, підвищить рівень народжуваності та забезпечить підтримку стійкості сімейного благополуччя», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.