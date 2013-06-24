Зокрема, громадяни України отримають чіткий та зрозумілий алгоритм як подати заявку на компенсацію, хто її розглядає та приймає рішення щодо компенсації, скільки часу триває процес, а також можливості використання компенсації для придбання житла. Про це повідомляє Урядовий портал.

«З початку повномасштабного вторгнення понад 325 тисяч українців уже повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно через Дію. Люди очікують системних рішень щодо можливості відновити або придбати житло. Наша відповідальність як держави – забезпечити необхідний механізм і створити умови для того, щоб сотні тисяч українців отримали нові домівки. Більше того, ми не чекатимемо репарацій, а використаємо арештовані російські активи для компенсацій.

Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроект» – заявив Віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Люди, житло яких зруйновано, будуть мати можливість придбати житло через інструмент житлового сертифікату. Розмір компенсації буде вираховуватися Комісіями при органах місцевого самоврядування на підставі методики, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Кожен громадянин може подати інформаційне повідомлення про пошкоджене чи знищене майно в електронній формі - у Дію, в паперовій - через ЦНАП. Після верифікації документів усі дані додаються до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Використовуючи цей сертифікат, постраждалі громадяни України зможуть придбати житло на первинному чи вторинному ринках.

Важливо, що обрати нове житло для купівлі можна буде самостійно в будь-якому населеному пункті України, крім: тимчасово окупованих територій та місць проведення бойових дій.

Окрім цього, законопроект №7198 визначає, хто може бути отримувачем компенсації, а також надає пріоритетне право для її отримання учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім’ям загиблих ветеранів війни та іншим соціально вразливим групам населенням.