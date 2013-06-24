Цьогоріч щонайменше 10 тисяч внутрішніх переселенців мають отримати перекваліфікацію за рахунок держави. Про це Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі єдиного телемарафону новин, передає Урядовий портал.

Вона уточнила, що це відбуватиметься за програмою отримання спеціальних ваучерів на перепідготовку, набуття іншої спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо. За словами посадовиці, ця програма – одна з ефективних.

«Ми розуміємо, що держава має докладати зусиль у питанні працевлаштування ВПО. Треба використати можливість перекваліфікувати їх. Для цього у нас діє програма ваучерів. Мої зусилля як Віце-прем’єр-міністра зараз спрямовані на те, щоб розширити її. Щоб цьогоріч щонайменше 10 тисяч наших внутрішньо переміщених осіб отримали таку перекваліфікацію за рахунок держави», – резюмувала Ірина Верещук.