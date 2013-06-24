Серед тих, хто отримав кошти – постраждалі від війни, пільгові категорії, родини загиблих.

«Попри воєнний стан, фінансово підтримуємо з обласного бюджету мешканців регіону. Маємо виконувати взяті перед людьми зобов’язання», – зазначив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Зокрема, понад 593 мільйонів гривень спрямували на заробітні плати бюджетникам – працівникам закладів обласного підпорядкування. Ще майже 80 мільйонів гривень стипендій виплатили учням, студентам, видатним спортсменам та їхнім тренерам.

Крім того, 8,6 мільйона гривень матеріальної допомоги у 2023-му отримали пільгові категорії. Зокрема, родини загиблих захисників і захисниць, діти сироти, реабілітовані жертви політичних репресій.

97 мільйонів гривень виділили постраждалим від ворожого ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.