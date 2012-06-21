Глобальна пандемія коронавірусної хвороби справила незворотний вплив на людство. Науковці стверджують, що коли мине загроза самої хвороби, лікарям доведеться мати справу з епідемією психічних і поведінкових розладів, спричинених тривалою ізоляцією. Багато хто переконаний, що досвід дистанційної роботи не піде в минуле після пандемії, і Zoom-конференції та онлайн-зустрічі можуть перейти в постковідне суспільство. А науковці університету бельгійського міста Гассельта дійшли висновку, що пандемія всерйоз змінила роздрібну торгівлю, зокрема купівельні звички споживачів.

Попри те що жорсткі обмеження відвідин магазинів майже скрізь скасовано і люди можуть ходити у крамниці із друзями, а пізніше відпочити на терасі кафе за філіжанкою кави з тістечком, загальні тенденції купівлі істотно змінилися протягом останнього року. За висновками дослідників, на це вплинуло дві об’єктивні обставини, спричинені пандемією: популярність інтернет-магазинів і те, що фахівці з роздрібної торгівлі називають «купівля на бігу» — відвідування магазину лише для того, щоб купити найнеобхідніше і якомога швидше звідти вийти, аби не затримуватися надовго.

Це істотно вплинуло на купівельні звички, і вплив цей не позитивний, вважають дослідники. Однак вирішальну роль все ще відіграє досвід, який покупець здобув у магазині під час покупок.

«Поведінка споживачів кардинально змінилась, але саме споживчий досвід стане найліпшим засобом заманювання людей до магазину», — вважає одна з авторок дослідження Шарлотта Бекерс. Вона наголошує, що для багатьох людей покупки в магазині втратили привабливість, адже навіщо міряти одяг у крихітній роздягальні, коли його можна замовити онлайн, його тобі принесуть додому, де ти можеш його спокійно і довго приміряти у комфортних умовах. Деякі інтернет-магазини хочуть скасувати опцію безплатного повернення покупок, але навіть цього може виявитися замало, щоб переконати покупців знову повернутися до традиційної купівлі.

«Щойно життя повністю повернеться до звичного ритму, власникам магазинів доведеться добре подумати, як заманити покупців», — зауважує керівниця дослідження професор Кателійн Квартьє. За її словами, лише найбільші мережі роздрібної торгівлі переживуть цю кризу. І ними стануть ті, які запропонують клієнтам найкращий купівельний досвід.

Але у чому таємниця позитивного купівельного досвіду, який має сподобатися всім покупцям?

«Усе починається з того, який вигляд має магазин. Є, наприклад, ті, де роблять ставку на затишок, обирають круглі форми, а не гострі кути в інтер’єрі», — пояснює Шарлотта Бекерс. Після цього починається безпосередній купівельний досвід споживача у самому магазині. Це відповідний запах у приміщенні, музика, живі рослини, освітлення, а також планування правильних маршрутів, якими має рухатися покупець у магазині. Їх слід спланувати так, щоб заохочувати купівельну поведінку покупця.

Купівельний досвід може відрізнятися залежно від магазину чи торговельної мережі. Але експерти пропонують кілька універсальних порад, які допоможуть власникові магазину не зіпсувати враження про свій заклад. Вони радять передусім не залишати на видноті не розпаковані коробки з товаром, які заважають покупцям і мають непривабливий вигляд. Ціни на кожному товарі має бути добре видно, аби відвідувачі не були змушені шукати продавця, щоб його про це запитати. Експерти пропонують розміщувати кошики для покупок не лише на вході, а й всередині магазину, щоб стимулювати імпульсивні покупки.

«Пам’ятайте, що гаманець роздратованого покупця зазвичай зачинений», — наголошують експерти.