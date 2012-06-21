«За останню добу на Харківщині 741 людина захворіла — це абсолютний рекорд. У Сумській області захворіли 418 людей. Більш ніж по 200 — в Київській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій областях. Тут є чіткі тенденції зі зростання кількості захворювань», — підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей і Секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

Глава уряду заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню COVID-19. Харківська область і столиця залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених хворих. Їм доручено надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові опрацювати розгортання мобільних госпіталів і розширити кількість ліжко-місць за рахунок установ НАНУ і спеціалізованих відомчих лікарень.

Прем’єр-міністр доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки й посилити контроль за перевезеннями у громадському транспорті. Ще Денис Шмигаль закликав керівників областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, зокрема конгресів і конференцій, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил», — наполягає Прем’єр-міністр.

Напередодні Президент Володимир Зеленський зібрав представників відомств, відповідальних за охорону здоров’я, для консультацій щодо епідеміологічної ситуації. Запропоновано посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, а канікули у школах розпочати раніше, з 15 жовтня. Президент підтримав ці пропозиції.

Сьогодні на засіданні уряду буде розглянуто проєкт відповідного розпорядження про осінні канікули у школах. Урядовці розглянуть і проєкт рішення про переведення вишів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів з гуртожитків.

Щоправда, т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив у своєму телеграм-каналі: МОН нададуть лише рекомендації щодо від’їзду з гуртожитків додому (крім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон та інших). Тобто примусово виселяти студентів ніхто не буде, повідомляє Укрінформ. Адміністрації вишів зобов’яжуть зберегти місце проживання студента у гуртожитку та перерахувати сплачені за гуртожиток кошти (у разі виїзду з гуртожитку з 15 жовтня до 15 листопада).

А дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ і головного державного санітарного лікаря.