Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України оприлюднив добірку дезінформацій, маніпуляцій та фейків, які російська пропаганда спродукувала станом на 26 травня.

Як передає Укрінформ, про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

Так, в міноборони рф заявили, що «зс рф щодня відкривають два морські коридори для виходу з портів Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Чорноморська, Очакова, Одеси та Південного, проте київська влада продовжує ухилятися від взаємодії з представниками іноземних держав та компаній-судновласників у вирішенні питання забезпечення безпечного виходу заблокованих суден». У ЦПД застерігають, що це дезінформація.

Крім того, постпред рф при ООН в. небензя заявив, що «рф має численні свідчення українських полонених про те, що вони мали наказ стріляти в мирних жителів і не брати в полон росіян». Це також дезінформація застерігають у ЦПД.

ЗМІ рф також повідомили: «в Європі зростає обурення поведінкою біженців, європейці вже не в захваті від ідеї приймати у своїх будинках українців. Водночас потоком біженців охоче користуються сутенери та наркоторговці. Самі біженці спалюють будинки європейців та руйнують їхні сім'ї». Це маніпуляція, застерігають у ЦПД.

Нагадаємо, в Україні запустили фактчек-ботдля відстеження фейків. Завдяки йому можна розрізнити фейкові новини в соцмережах, у політиці, визначити неправдиві дані російських ЗМІ, спрямовані проти України.