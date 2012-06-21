У морському порту Маріуполя судна проходять черговий етап підготовки до осінньо-зимового сезону. За словами начальника портофлоту Сергія Біденка, готовність екіпажів суден працювати у складних умовах — одне з головних завдань, а тому перебуває на постійному контролі. «Протягом всього року адміністрація порту організовує навчання і заняття для представників екіпажів з напрацювання дій у разі нештатних ситуацій під час плавання у холодний осінньо-зимовий період, що дає змогу підвищити рівень підготовки наших моряків», — зауважує він.
Звичайно, із наближенням холодної пори року на особливому контролі перебуває стан єдиного в Україні криголама «Капітан Бєлоусов», який під час зимової навігації забезпечує прохід серед криги караванів суден на підхідних каналах портів у Бердянську й Маріуполі. Криголам поки що перебуває на Азовському судноремонтному заводі, де завершують латати його зовнішню обшивку і проводять плановий ремонт гвинто-рульового комплексу, механізмів систем життєзабезпечення, електроустаткування і радіонавігаційного обладнання. Крім «Капітана Бєлоусова», після оголошення крижаної кампанії залучають ще й інші судна, які, маючи зміцнені корпуси, можуть ходити за криголамом і виконувати відповідні роботи з обслуговування кораблів, що потребують допомоги. Це спеціалізовані судна, які на ходу, — «Сборщик-306», «Сборщик-387» та «Сборщик-335», який поки що перебуває в доковому ремонті. Криголамне проведення вантажних суден до порту також виконують буксири крижаного класу «Портовик», «Капітан Маркін» та «Капітан Меркулов», які перебувають на балансі державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт».