Міністерство економіки представляє дайджест актуальних програм підтримки бізнесу від міжнародних організацій в Україні станом на серпень цього року. Наявні програми надають можливості фінансування та співфінансування від провідних міжнародних організацій і охоплюють широкий спектр підтримки: від впровадження інновацій в агросекторі та розвитку переробки сільськогосподарської продукції до підвищення кібербезпеки критичної інфраструктури та міжрегіональних інноваційних інвестицій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

1. Програма USAID Harvest

За програмою USAID Harvest оголошено конкурс на подання концептуальних документів для проектів, спрямованих на впровадження вдосконалених практик в агросекторі, покращених сортів насіння, засобів захисту рослин, тривалого сталого зрошення та підтримки рекультивації ґрунтів. Гранти надаватимуться комерційним компаніям, фермерським кооперативам, НУО та освітнім закладам, зареєстрованим в Україні.

Програма передбачає надання приблизно до 1,5 млрд грн у рамках 20-50 грантів.

Концептуальні документи будуть прийматися до 4 липня 2025 року.

2. Програма USAID АГРО

За програмою USAID АГРО буде надано співфінансування для реалізації 15 проектів, спрямованих на розвиток переробки сільськогосподарської продукції. Заявки прийматимуться від українських підприємств, які мають досвід у переробці агропродукції. Програма підтримує виробництво з овочів, фруктів, ягід, бобових, кукурудзи, меду тощо.

Кінцевий термін подачі заявок для розгляду в першому раунді: 1 жовтня 2024 року.

3. Грантовий конкурс USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»

Програма USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні» приймає заявки, що пропонують ефективні рішення для усунення кібербезпекових вразливостей та зміцнення критичної інфраструктури України в секторі кібербезпеки. Гранти будуть надані для підтримки кібербезпеки Україні та стимулювання попиту на українські рішення від постачальників послуг у сфері кібербезпеки.

Обсяг програми становить 38 млн дол. США.

Кінцева дата закриття: 30 вересня 2024 року.

4. Програма Міжрегіональних інноваційних інвестицій «І3»

Програма «I3» Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF) впроваджується Виконавчою агенцією з питань Європейської інноваційної ради та МСБ (EISMEA) і спрямована на підтримку міжрегіональних МСБ та стартапів. Ця програма буде корисна українським кластерам та індустріальним паркам, що мають проекти на етапах комерціалізації та масштабування і відкриті до співробітництва з дослідницькими центрами.

На 2024 рік «I3» має три відкриті підпрограми:

«Міжрегіональні інноваційні інвестиції 1». Метою конкурсу є підтримка міжрегіональних інноваційних проектів. Заявники можуть розраховувати на необхідну фінансову та консультаційну підтримку для доведення їхніх проектів до зрілого рівня, готового до комерціалізації та масштабування.

Загальний доступний бюджет на 2024 рік оцінюється в 31 млн євро (потенційний максимальний бюджет окремого проекту може сягати 5,5 млн євро).

Кінцева дата подання заявок: 5 грудня 2024 року.

«Міжрегіональні інноваційні інвестиції 2а». Метою цього конкурсу є підтримка проектів, спрямованих на створення нових ланцюгів доданої вартості у менш розвинених регіонах Європи. Партнерство з досвідченішими європейськими кластерами та агенціями регіонального розвитку може дати значну перевагу українським заявникам.

Загальний доступний бюджет на 2024 рік оцінюється в 36 млн євро.

Кінцева дата подання заявок: 5 грудня 2024 року.

«Розвиток потенціалу 2b». Метою цього конкурсу є розвиток потенціалу та пілотування інвестиційних проектів, пов'язаних із зеленою та цифровою трансформацією, а також розумним виробництвом, включаючи deep tech інновації.

Доступний бюджет на 2024 рік оцінюється в 13 млн євро.

Кінцева дата подання заявок: 14 листопада 2024 року.