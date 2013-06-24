Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з делегацією членів Палати представників Конгресу США, до складу якої увійшли республіканець Роберт Віттмен та демократ Девід Троун. Під час зустрічі міністр висловив подяку американським партнерам від імені українського народу та українських військових за всебічну двопартійну підтримку від Сполучених Штатів.

«Разом з командою поінформували американську делегацію про поточну ситуацію на фронті. Серед наших цілей — очистити прикордоння від загрози російських ударів та зменшити можливість ворожих обстрілів і атак на наші міста й села», — зазначив Рустем Умєров. Українська сторона детально розповіла про потреби української армії. Міністр оборони наголосив на необхідності якнайшвидшого отримання дозволу від союзників на повне використання далекобійної зброї по цілях на території росії, що критично важливо для захисту мирних населених пунктів України від російського терору. Йшлося про підготовку до найближчої зустрічі у форматі «Рамштайн». Сторони акцентували на важливості того, щоб її підсумки стали максимально результативними для зміцнення обороноздатності України.

Під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві міністр оборони заявив, що ураження військових цілей на території ворога допоможе захистити українські міста і села. Виступаючи на пленарній сесії, присвяченій обговоренню безпекової ситуації й потреб сектору безпеки та оборони, Рустем Умєров подякував представникам дипкорпусу за їхню роботу на зміцнення обороноздатності України і наголосив на важливості подальшого поглиблення співпраці із союзниками. Він закликав прискорювати постачання військової допомоги й ініціювати нові оборонні проєкти шляхом посилення дипломатичної роботи.

Серед ключових пріоритетів співпраці з партнерами Рустем Умєров виокремив посилення протиповітряної оборони, розвиток засобів радіоелектронної боротьби та своєчасне забезпечення ЗСУ військовою технікою, зокрема артилерією, повідомляє Міністерство оборони.