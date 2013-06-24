До кінця 2024 року для Сил оборони закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4.2 млрд данських крон (629 млн доларів), що були виділені раніше. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Низку відповідних імплементаційних угод Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони України уклали з Міністерством оборони Данії.
Зокрема, 1.3 млрд данських крон — це гроші з данського держбюджету, а 2.9 млрд — відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.
«Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо. Тому я радий бачити, що "данська модель" зараз діє, і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців. Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою "данської моделі"», – каже Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.
Лист про наміри щодо цих коштів підписали Міністр оборони України Рустем Умєров, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен 29 вересня. У ньому йшлося про розширення Данією фінансової підтримки української оборонної промисловості.
«Щиро вдячна данському Уряду та всьому народові за незмінну та послідовну підтримку. Ми цінуємо, що Данія показує приклад у розвитку оборонного комплексу України. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії. Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника, як Данія», – підкреслила заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.
«В умовах повномасштабної війни підтримка наших міжнародних партнерів є критично важливою для зміцнення обороноздатності України. Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. “Данська модель” співпраці – не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу та суверенітет», – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Міноборони та Агенція оборонних закупівель надали Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.
«За результатами угод українські виробники озброєння та техніки – як державні, так і приватні – до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», – повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.