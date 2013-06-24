До кінця 2024 року для Сил оборони закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4.2 млрд данських крон (629 млн доларів), що були виділені раніше. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Низку відповідних імплементаційних угод Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони України уклали з Міністерством оборони Данії.

Зокрема, 1.3 млрд данських крон — це гроші з данського держбюджету, а 2.9 млрд — відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.

«Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо. Тому я радий бачити, що "данська модель" зараз діє, і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців. Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою "данської моделі"», – каже Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.

Лист про наміри щодо цих коштів підписали Міністр оборони України Рустем Умєров, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен 29 вересня. У ньому йшлося про розширення Данією фінансової підтримки української оборонної промисловості.

«Щиро вдячна данському Уряду та всьому народові за незмінну та послідовну підтримку. Ми цінуємо, що Данія показує приклад у розвитку оборонного комплексу України. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії. Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника, як Данія», – підкреслила заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

«‎В умовах повномасштабної війни підтримка наших міжнародних партнерів є критично важливою для зміцнення обороноздатності України. Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. “Данська модель”‎ співпраці – не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу та суверенітет», – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міноборони та Агенція оборонних закупівель надали Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.

«‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки – як державні, так і приватні – до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», – повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.