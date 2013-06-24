Внутрішні російські оцінки підтверджують виснаження економіки рф, що наростає через системне знищення нафтогазової інфраструктури. Українські далекобійні санкції працюють дуже ефективно. росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року, за даними СЗР. Ефект підтверджують і квітневі експортні дані: російський експорт нафтопродуктів скоротився на 21% у річному вимірі та на 12% порівняно з березнем. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

За її словами, навіть зростання світових цін на нафту через ситуацію на Близькому Сході не спроможне розв’язати проблеми, які переживає зараз росія через розпочату війну проти України. Уряд росії істотно погіршив прогноз зростання їхнього ВВП 2026 року з 1,3% до 0,4%, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.