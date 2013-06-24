Данія побудує в Україні містечка для психологічного відновлення дітей, позбавлених батьківського піклування. 14 квітня в Копенгагені за участі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко та міністра підприємництва Данії Мортена Бедскоу відбулося представлення гуманітарного проєкту «Простори для життя дітей», у межах якого в Україні буде збудовано екологічні будинки сімейного типу. Містечка зведуть у трьох пілотних українських містах. Вони будуть інтегровані в їхні громади. Триває переговірний процес між данською стороною та місцевими органами влади обраних громад.

«Нині підтримка українських дітей, які страждають від війни, вкрай важлива. Понад 27 тисяч дітей живуть в інституціях і потребують родини й нового дому. Тож ми щиро вдячні Данії за цей важливий гуманітарний проєкт. Він має також економічну складову. Усі ці будиночки зводитимуть з використанням будівельних матеріалів українського виробництва. Тому вітчизняні компанії будуть активно залучені до проєкту. Так Данія підтримає і наших виробників», — зазначила під час заходу Юлія Свириденко.

Проєкт «Простори для життя дітей» передбачає надання малечі комплексних допоміжних послуг, як-то психосоціальна підтримка. Також заплановано облаштування соціальних просторів, рекреаційних зон, якими користуватимуться мешканці комплексу й інші громадяни. Проєкт передбачає спорудження бомбосховищ. Усі споруди згодом буде передано місцевим громадам. Реалізація цієї ініціативи розрахована на чотири роки.

Особливість проєкту — екологічність. Концепція передбачає спорудження житла із значним скороченням викидів CO2 з дотриманням кількох ключових принципів: житло має бути здоровим, адаптивним, простим, сучасним та масштабованим, повідомляє Міністерство економіки.

Джерело: Міністерство економіки