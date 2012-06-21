Шукачі притулку в Данії тепер будуть зобов’язані працювати 37 годин на тиждень, щоб отримувати соціальні виплати. Цю вимогу поширено на тих, хто отримує пільги від держави протягом трьох-чотирьох років, і тих, хто не опанував данську мову.

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що ці нововведення передусім спрямовано на жінок «незахідного походження», які живуть за рахунок пільг. Останніми роками Данія неодноразово посилювала міграційну політику, і на сьогодні ця країна має одні з найжорсткіших міграційних законів у Європі. В уряді заявляють, що нові правила допоможуть мігрантам асимілюватися в данському суспільстві. Та є й ті, що називають їх хибними й несправедливими.

«Ми хочемо запровадити нову логіку в міграційній політиці, коли люди зобов’язані робити свій внесок і бути корисними для суспільства, а в разі, якщо вони не можуть знайти постійну роботу, то їм доведеться працювати для отримання соціальної допомоги», — заявила очільниця данського уряду. За її словами, уряд країни протягом довгих років «робив погану послугу багатьом людям тим, що нічого від них не вимагав».

Згідно з офіційною статистикою, шість із десяти жінок з Близького Сходу, Північної Африки й Туреччини, які перебувають у статусі шукачів притулку в Данії, ніде не працюють. «Це серйозна проблема. Наша економіка потребує робочої сили, водночас ми маємо велику групу, насамперед жінок незахідного походженням, які не є частиною ринку праці», — сказала Метте Фредеріксен. Міністр зайнятості Данії Пітер Хаммельгард розповів, що робота, яку пропонуватимуть мігрантам, може варіюватися від збирання недопалків на пляжі до роботи у великих компаніях.

Кількість прохань про надання притулку в Данії різко скоротилася відтоді, як у 2019 році уряд країни очолила Метте Фредеріксен. Із січня по липень цього року їх було отримано лише 851. Пік міграції в країні припадає на 2015 рік, коли в Данію прибула 21 тисяча мігрантів.