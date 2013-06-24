Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук зустрілася з послом Королівства Данії в Україні Олє Егбергом Міккельсеном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вони обговорили ряд актуальних проблем, вирішення яких потребує міжнародних інвестицій. Зокрема, питне водозабезпечення та будівництво додаткових каналів.

«Данія вже надає допомогу місту Миколаєву шляхом створення аварійних станцій водопостачання у 2022 році. І сьогодні водопостачання разом з військовою допомогою Україні – серед пріоритетів взаємодії між нашими державами», – зазначає Світлана Гринчук.

Міністр розповіла пану послу про урядову програму водозабезпечення, яка має на меті забезпечити доступ населення фронтових регіонів до питної води. За її словами, ця проблема набула особливої актуальності після підриву Каховської ГЕС.

Світлана Гринчук та Олє Егберг Міккельсен торкнулися також перспектив розвитку відновлювальної енергетики в Україні.

«Це надзвичайно важливо, адже російська збройна агресія призводить до того, що навіть критична інфраструктура через постійні обстріли часто позбавлена електроенергії. Партнерство з Данією тут може бути продуктивним. Про це, зокрема, ми говорили на полях СОР29 з Міністром клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія Ларсом Огором. Пан Огор тоді підкреслив виключні можливості Чорнобильської зони відчуження для розвитку цієї сфери. Дякую Данському Королівству за колосальну допомогу Україні та підтримку наших ідей на міжнародній арені, не чекаючи закінчення бойових дій. Пан Міккельсен запевнив, що Україна може розраховувати на всебічну підтримку Данії в контексті її головування у Єврокомісії у другій половині 2025 року», – зауважила Світлана Гринчук.

Також Світлана Гринчук подякувала послу Данії Олє Егбергу Міккельсену за продуктивну бесіду. Пан посол неодноразово у своїх інтерв’ю підкреслював, що данці ще пам’ятають часи, коли Данія була прифронтовою державою. Данський та український народи цінують ті самі речі – свободу, демократію та права людини. Наші спільні цінності обов’язково переростуть у спільні проекти.