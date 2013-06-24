27 квітня Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен і Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен у складі делегації відвідали Україну. Разом з Міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та заступником Міністра оборони Дмитром Кліменковим вони підписали Заяву про наміри. Цей документ, фактично, закріплює на папері заяву данського уряду про виділені 200 млн данських крон ($28,5 млн)на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть наш приклад. Після мого візиту до низки українських підприємств оборонної промисловості в Києві в березні, я переконаний, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може доставити в Україну вкрай необхідну техніку, яка допоможе змінити ситуацію на полі бою і водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні», – заявив Троельс Лунд Поульсен.

Представники данської делегації під час візиту побачили зразки озброєння й військової техніки, що виробляються в Україні.

“Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. У нас є талановиті інженери, є заводи, є верстати, є розробки, які вже працюють на фронті - і деякі з них ми сьогодні показали нашим гостям. Але при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, на третину всього, що наші підприємства можуть виготовити. Саме тому ми започаткували проект «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Це глобальний збір по цілих націях, мета якого - $10 млрд. Проект стартував з Данії, і я дуже вдячний данському уряду і данському народу за рішучість бути першими. Це інвестиція в захист свободи й демократії. Радий мати такого потужного партнера, як Данія”, - сказав Олександр Камишін.

Данія планує фінансувати виготовлення військового обладнання через Український фонд.

«Для прогресу України на полі бою вкрай важливо, щоб у неї було достатньо зброї, боєприпасів і ППО. Тому Данія стала однією з перших країн, яка взяла зобов’язання щодо безпеки перед Україною, що також включає співпрацю в галузі промисловості. Тепер ми робимо наступний крок. Завдяки данським донатам для оборонної промисловості України ми можемо забезпечити більш швидку та ефективну підтримку лінії фронту. Це забезпечить оптимальні умови для Збройних Сил України в захисті від агресивної війни з боку росії», – зазначив Ларс Льокке Расмуссен.

Заява про наміри також має сприяти зміцненню співпраці між оборонною промисловістю Данії та України. Кілька данських та українських компаній уже ведуть діалог про співпрацю. Розвиток оборонно-промислових інновацій та виробничих потужностей є ключовим пріоритетом для безпеки як Данії, так і України.