18 червня Уряд Королівства Данія оголосив про XIX пакет допомоги Україні. Для потреб української оборонної промисловості зарезервовано 1,2 млрд данських крон ($170 мільйонів). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Завдяки останньому пакету допомоги ми надаємо максимально можливу підтримку для забезпечення потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов'язання підтримувати Україну протягом наступних 10 років. Саме тому ми створили данську модель допомоги через підтримку української оборонної промисловості, яка дозволить наростити українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективах”, - сказав Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Механізм, який окреслює процедуру реалізації цих коштів, Україна й Данія погодили 13 червня, підписавши відповідний меморандум. Цей механізм передбачає можливість фінансування як за вже укладеними Агенцією оборонних закупівель Міноборони, так і за новими державними контрактами з українськими виробниками.

“Новий, вже дев’ятнадцятий пакет допомоги від Данії дає можливість використати $170 млн таким чином, щоб можна було швидко закрити потреби українського війська. Очікується, що перша закупівля буде розпочата вже влітку. Я вдячний Данії за таку потужну підтримку. Вдячний за мужність бути першими, і за стійкість у продовженні підтримки”, - сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

“Цією ініціативою ми йдемо назустріч сильному бажанню України і зміцнюємо як українську, так і європейську безпеку. Тому з данського боку ми продовжимо розширювати можливості для підтримки української оборонної промисловості. І ми також задоволені тією увагою, яку ця ініціатива отримала в ЄС та інших країнах", - заявив Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Нагадаємо, Данія стала першою країною, яка виділила кошти на закупівлю української зброї для українського війська. 16 квітня Уряд країни оголосивпро виділення на це 28,5 млн доларів.

Це донат у рамках проекту ZBROYARI: Manufacturing Freedom - глобальної фандрейзингової кампанії. Його мета - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році. В рамках проекту Україна має вже чотири донати: крім двох пакетів допомоги від Данії, кошти виділили Канада й Нідерланди.

Очікуємо подібних рішень від інших партнерів. Так, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляв, що США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів. Ці кошти мають бути спрямовані в тому числі на інвестиції у оборонно-промисловий комплекс України.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості DFNC1: US Edition, що проходив у Брюсселі, закликав країни Євросоюзу закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній, щоб швидше передавати його для Сил безпеки і оборони.