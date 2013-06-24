Уряд Данії виділяє додаткові кошти для Дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну. Про це міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу заявив під час Другого інвестиційного форуму з відбудови України. Захід відкрила Перша леді Олена Зеленська. Крім того, у форумі взяли участь міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен та Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Йдеться про щонайменше 300 млн крон або приблизно $43 млн для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Перший віцепрем’єр-міністр відзначила важливість допомоги з боку Данії, яка з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну.

«Ми щиро вдячні Данії за лідерство у підтримці України. Завдяки Дансько-українському фонду ми отримуємо таку необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес — широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами. Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже цей вклад робить. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною. Підтримуючи нашу економіку і наших людей, які героїчно захищають свій дім й працюють заради перемоги», – зазначила Юлія Свириденко.

Своєю чергою данські урядовці відзначили, що й далі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тож було вирішено розширити можливості Дансько-українського фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

«Боротьба України за свободу – це наша боротьба за свободу. З додатковими коштами в Дансько-українському фонді ми ще раз підкреслюємо, що Данія підтримує невтомну боротьбу України за свободу. Я пишаюся, що данський бізнес такий прихильний до України. І компанії, які експортують в Україну, і компанії, які інвестують в країну, і фонди, які різними способами підтримують роботу з відбудови української землі. Це все дуже важливі кроки. Адже всі злочини путіна вимагають однієї відповіді: щоб ми були ще більше разом з Україною», – заявив міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу.

«Жорстоке і незаконне вторгнення росії в Україну мало катастрофічні наслідки для української економіки. Важливо, зробити інвестування в Україну максимально привабливим. Бо чим сильнішою є економіка України, тим більше шансів виграти війну та швидше відновити мир. Тому зараз уряд виділяє додаткові кошти на підтримку бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відбудову України», – зауважив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

Нагадаємо, Уряд Данії заснував Дансько-український фонд у березні 2023 року. Він координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

Зокрема створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму $144 млн, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України. Співпраця зосереджена на напрямах, де Данія має переваги, таких як зелена трансформація економіки, централізоване тепло- та водопостачання, суднобудування, розвиток портової інфраструктури, транспорт та логістика, інфраструктура, ефективне урядування та підтримка малого і середнього бізнесу.

Передбачалося, що Данський експортно-інвестиційний фонд фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.

Джерело: Міністерство економіки