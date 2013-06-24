Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмір близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях. Отже, загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду наразі складає понад 551 мільйон євро. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року. Ми щиро дякуємо партнерам за цю незмінну позицію і продовження підтримки. Її особливо гостро потребують саме прифронтові області, енергетичні об’єкти яких щоденно зазнають ворожих атак», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року, і за понад 2 роки своєї роботи став ефективним інструментом допомоги енергосектору України.

Протягом останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія.