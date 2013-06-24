Днями Королівство Данія оголосило про спрямування 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Ці кошти передбачено в межах нового пакета допомоги Україні. Загалом було надано приблизно 2,2 мільярда данських крон.

Це перше й поки що безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для Сил оборони закуповують в українських виробників за кошти іншої держави. Таке рішення надзвичайно важливе для українського війська і української економіки. Виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

«Спроможність українського ОПК становить приблизно $20 млрд. І Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина всіх верстатів, наявних у країні, бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту», — пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Оптимальний вихід із цієї ситуації — переконати партнерів, що готові купувати зброю для ЗСУ, робити це в Україні. Так народився проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір — не серед людей, а цілих націй.

«Його мета — зібрати $10 мільярдів на виробництво української зброї цього року. Сьогодні маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн, і ми неймовірно вдячні данському уряду й данському народові за лідерство», — зазначив міністр.

За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні й Данії.

«Я вдячний главі держави, командам Офісу Президента і Прем’єр-міністра, Міноборони, Міністерству закордонних справ та всій команді Мінстратегпрому, парламентарям та іншим долученим», — цитує Олександра Камишіна Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості