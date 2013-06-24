У понеділок міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч із міністром клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія Ларсом Огором, який перебував у Києві з офіційним візитом. Під час зустрічі Герман Галущенко поінформував колегу про поточну ситуацію в українській енергетиці та наслідки останніх ворожих атак.

Очільник Міненерго подякував данській стороні за допомогу українському енергетичному сектору і нагадав, що саме Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до фонду майже 11 мільйонів євро.

«Ми дякуємо Данії за це лідерство і ваш приклад, який згодом наслідували інші країни. Нині фонд — ефективний механізм допомоги енергосектору, через який закуповують обладнання для відновлення і ремонтів. Це посилює стійкість нашої енергосистеми», — зазначив Герман Галущенко.

Ларс Огор зазначив, що протягом останніх тижнів росія посилила цілеспрямовані атаки на українську енергетику.

«Ми спостерігаємо значні руйнування української енергетичної інфраструктури. Данія надає 5,8 мільйона доларів як внесок в необхідну реконструкцію, щоб Україна могла підтримувати своє енергопостачання», — зазначив Ларс Огор.

На зустрічі міністри обговорили поточні потреби українського енергетичного сектору та заходи для забезпечення стабільної роботи української енергосистеми під час наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року з ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Він акумулював понад 405 мільйонів євро від партнерів та став ефективним інструментом допомоги енергетичним компаніям після російських атак, повідомляє Міненерго.