Запрацював дашборд кримінальних правопорушень, які стосуються бізнесу, з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Над ним працювали Офіс Генпрокурора спільно з Мінцифри за підтримки Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану.

«Це відповідь на запит бізнесу та інвесторів, які прагнуть бачити справедливість і доброчесність у роботі правоохоронців. Я радий, що дискусію про тиск органів контролю на бізнес буде нарешті переведено у площину цифр і даних, а не дописів у соціальних мережах», — наголосив керівник Офісу ПрезидентаАндрій Єрмак.

Дашборд ЄРДР— це аналітичний модуль, що цифровізує дані прокуратури й судів щодо кримінальних правопорушень. Він містить дані про статистику розслідувань та розгляду в судах справ у зручному для аналізу і сприйняття форматі. Також має фільтри за конкретною статтею або періодом і окремо за органами, які розслідують справи. Раніше інформація зберігалася в десятках таблиць, окремі могли бути закритими.

«Це революційний крок, який покращує взаємодію бізнесу та держави й робить діяльність правоохоронної системи більш прозорою», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформаціїМихайло Федоров.

Успішним прикладом співпраці держави та приватного сектору назвав відкриття дашборда Генпрокурор Андрій Костін: «Це яскрава демонстрація нашого прагнення до більшої відкритості та додаткових можливостей пошуку аномалій — помилок чи зловживань, які Офіс Генпрокурора прагне виявляти й виправляти, щоб задовольнити запит бізнесу на справедливість».

Дашбордом може скористатися будь-який громадянин чи інституція. Він допомагає зробити прозорішою діяльність правоохоронців, мінімізувати людський чинник, прискорити обмін даними, а також зменшити ризики втрати даних і маніпулювання ними, повідомляє Мінцифри.