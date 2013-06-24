На основі отриманих даних від державних органів за лютий 2024 року Мінфін оновив аналітичний інструмент («дашборд») щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, у лютому, порівняно із січнем 2024 року, середня зарплата серед державних органів центрального рівня, які подали дані через автоматизовану інформаційну систему онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС «ГРК-ВЕБ»), збільшилася до 43 тис. грн із 38 тис. грн, а середній посадовий оклад для цих органів збільшився з 22 до 25 тис. гривень.

Також змінилися середні зарплати для працівників деяких рівнів посад. Так, наприклад, спеціалісти фахового рівня, які працюють у державних органах центрального рівня та перейшли на нову систему оплати праці, у середньому отримували на 4,2 тис. грн більше, ніж у січні цього року.

«Публікуємо щомісячні дані про оплату праці у державних органах. Варто зауважити, що порівняно з січнем у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці. Тому простежується ріст середнього рівня оплати праці. Звертаємо увагу, що на рівень середньої заробітної плати впливають такі одноразові виплати як компенсація за невикористану відпустку, допомога на оздоровлення, вихідна допомога при звільненні тощо. Мінфін і надалі забезпечуватиме прозорість бюджетних видатків, зокрема на оплату праці, і водночас закликає всі державні органи використовувати наявні ресурси з максимальною ефективністю», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Надалі Мінфін працює над реалізацією можливості порівняння щомісячних даних.