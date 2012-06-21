Тринадцятирічний Максим Тихончук урятував під час пожежі в одеському дитячому таборі «Вікторія» 15 дітей. Коли спалахнув вогонь, хлопець перебував у сусідньому будиночку, і помітивши, що полум’я охоплює інший корпус, у котрому до того ж була його менша сестричка, кинувся на допомогу. Він виводив дітей з палаючого будинку, тих, хто не міг іти, виносив на руках. Не зміг дістатися тільки тієї кімнати, де загинули три дівчинки — двері там оплавилися і вже не відчинялися.
Грамоту від ДСНС хлопець отримав під час відкриття турніру з дзюдо в дитячо-юнацькій спортивній школі, де він займається цим спортом. Доречним був і подарунок при такій нагоді — нове кімоно.
Тієї страшної ночі, як ми вже повідомляли, справжнім героєм виявила себе і 16-річна Катя Ной. Вона вивела з вогню вісьмох дітей. Сама потім з опіками ніг і дихальних шляхів опинилася в реанімації.
Нагадаємо, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня. Дерев’яний двоповерховий будиночок згорів ущент. У полум’ї загинули три дитини, ще дві дівчинки були госпіталізовані.
Очевидці кажуть: якби не героїчні дії Максима та Каті, жертв могло б бути набагато більше.
Голова Одеської ОДА Максим Степанов підписав подання Президентові про те, щоб нагородити Максима Тихончука та Катерину Ной медалями «За врятоване життя».