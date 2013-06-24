Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков взяв участь у форумі «Безпека. Інтеграція. Потенціал», організованому Агенцією регіонального розвитку Одеського регіону. Тема заходу - питання відновлення та відбудови післявоєнної України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Одещина відчула на собі намагання росії використати зиму як зброю проти українців та знищити нашу енергетичну систему. Тому зараз завдання - консолідувати зусилля міжнародних партнерів, органів влади, енергетичних компаній для посилення енергетичної стійкості територіальних громад. Ми маємо оцінити потужності виробництва, передачі й розподілу електричної енергії для задоволення попиту на електроенергію. Основна мета – це забезпечення постачання електроенергії споживачам, підприємствам і особливо об’єктам критичної інфраструктури, від роботи яких залежить життєдіяльність території. Ми вже робимо кроки з децентралізації системи, розвитку розподіленої генерації та посилення гнучкості системи», - зазначив Ярослав Демченков.

Заступник Міністра переконаний: досвід минулого опалювального сезону показав, що на місцевому рівні особлива увага має приділятися маневровій генерації, теплоелектрогенерації, так званій регульованій генерації.

Ярослав Демченков також повідомив учасникам форуму про законодавчі ініціативи, підготовлені Урядом та розглянуті на засіданні профільного комітету Верховної Ради.

Йдеться, зокрема, про законопроект щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України, який передбачає удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів.

«Одещина має великий потенціал сонячної, вітрової та біоенергетики. Один з прикладів - заживлення близько 100 тисяч споживачів за рахунок вітряків під час критичних відключень після обстрілу. Тому ми працюємо над стимулами для підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», - наголосив Демченков.