Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у Волинську та Львівську області 27 квітня оглянув перебіг будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях.

«Ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Оперативно відновлюємо пошкоджене. Дякую енергетикам за важку працю», — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася із країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання, про його постачання. Ця допомога, за його словами, вже надходить.

«Також посилюємо захист енергетичних об’єктів засобами ППО і РЕБ. Попри це частина ракет і дронів російських терористів все-таки досягає цілей. Тому мусимо бути свідомими і споживати електроенергію відповідально», — сказав Прем’єр-міністр.

Як зауважив глава уряду, профільні міністерства працюють, щоб поставити у прифронтові регіони так звані децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки, модульні котельні.

«Децентралізація енергосистеми — один з найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів», — наголосив Денис Шмигаль.

Також під час робочої поїздки у Волинську область Прем’єр-міністр ознайомився із процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону. Глава уряду заслухав доповідь голови обласної військової адміністрації. За інформацією очільника області, роботи тривають у координації з військовими та відповідно до графіка.

«Будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямів держави і частина відповідальності обласних голів», — наголосив Денис Шмигаль.

Загалом на будівництво фортифікацій уряд спрямував уже майже 38 мільярдів гривень. Зокрема, 3,4 мільярда передбачено для Волинської області.

У Львові Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з віцепрем’єр-міністром — міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Під час розмови йшлося зокрема про те, що Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів.

Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах коаліції дронів, а решта суми — на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря—земля».

«З паном Річардом Марлзом ми обговорили широке коло питань стратегічної співпраці. Упевнений, що наше партнерство довгострокове і має величезні перспективи розвитку», — зазначив Денис Шмигаль.

Загалом підтримка Австралією України вже становить понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

Прем’єр-міністр України подякував уряду та народу Австралії, а також особисто Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, дієву солідарність, конкретні речі, які робить Австралія для нашої держави, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.