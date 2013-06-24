У Міністерстві енергетики України відбулася зустріч з представниками Міжнародного енергетичного агентства на чолі з керівницею Каспійсько-Чорноморської програми МЕА Талею Ватман. Участь у зустрічі взяли заступники Міністра енергетики України Світлана Гринчук, Микола Колісник та Роман Андарак. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Українська сторона ознайомила представників агентства з поточною ситуацією в енергосистемі, яка склалася через масовані ворожі атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Вже понад три місяці ворог систематично атакує нашу енергетику, зокрема теплову та гідрогенерацію, а також об’єкти системи передачі. Загальні втрати становлять близько 9 ГВт потужності, і через значний дефіцит генерації наразі вимушені застосовувати обмеження споживачів від електропостачання. Ми активно проводимо ремонтні роботи на всіх обʼєктах, які підлягають відновленню та працюємо максимально над нарощуванням потужностей розподіленої генерації», - зазначила Світлана Гринчук.

Представники МЕА в свою чергу наголосили на готовності до співпраці у підготовці програми децентралізації генерації електроенергії в Україні та посилення стійкості енергосистеми.

Окрема увага акцентувалась на проектах, які можуть бути реалізовані у найкоротші терміни та з урахуванням військових і безпекових загроз.

Крім того, учасники зустрічі обговорили важливість збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів для імпорту електроенергії в Україну з європейських країн.