Реформа з децентралізації в Україні одна з найуспішніших. За даними досліджень Ради Європи, 77% українців вважають, що реформування самоврядування і територіальної організації влади потрібно продовжувати. Високо оцінюють успіх децентралізації й міжнародні експерти та партнери. Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба сказав під час брифінгу щодо оцінки поточного стану та майбутніх кроків в реформі з децентралізації. На нього зібралися представники іноземних дипломатичних установ, міжнародних організацій, Офісу Президента, Верховної Ради та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

На заході також були присутні директорка Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Клаудія Лучіані, голова департаменту промоції місцевої демократії Даніель Попеску, секретаріат Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи та перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

У виступі Олександр Корнієнко акцентував на представленні Президентом України Плану внутрішньої стійкості, сьомий пункт якого («Громади») стосується взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням і базується на створенні системи максимальної ефективності управління у громадах, особливо тих, які прийняли переселенців та релокований бізнес. Також цей пункт передбачає збільшення міжнародного компонента роботи — співпрацю з країнами, які взяли під патронат окремі регіони чи міста. Крім того, передбачено створення спеціальних податкових умов для громад у прикордонних областях.

Варто зазначити, що у зверненні до Верховної Ради України 19 листопада Президент Володимир Зеленський наголосив: «Маємо не забувати й про наші громади, які зараз на тимчасово окупованій території. Ми не забудемо цього. Україні потрібна готовність на всіх рівнях для того, щоб у правильний час та в результаті правильних заходів ми могли відновити контроль над усією своєю територією. І повернути людей».

Також перший віцеспікер звернув увагу на ухвалення в парламенті 19 листопада Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік», в якому, за його словами, «максимально враховано всі результати дискусій щодо місцевого самоврядування». Головний фінансовий документ країни передбачає підтримку громад державою. Так, 64% ПДФО залишається у громадах (зокрема, малих та прифронтових), зберігається державна підтримка постраждалих від російської агресії територій тощо, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

«Десять років триває війна і реформа з децентралізації попри щоденні виклики. Це наш унікальний досвід, якого не існує в жодній іншій країні. Завдяки реформі на початку повномасштабного вторгнення українські громади стали основою опору російському агресору. Нині громади стійкі та сильні для відновлення і розвитку», — зазначив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Він наголосив, що навесні 2025 року буде оприлюднено нову редакцію Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

На виконання концепції було ухвалено та виконано плани і заходи, сформовано новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів, децентралізовано значну частину повноважень, а також фінансові ресурси, що дало змогу посилити територіальні громади.

Нині Мінінфраструктури готове до відкритого діалогу з усіма зацікавленими сторонами, передовсім з органами місцевого самоврядування, для подальшого реформування територіальної організації влади в Україні. Це забезпечить швидке й ефективне відновлення та розвиток громад і регіонів в умовах обмежених ресурсів.

Віцепрем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам за підтримку реформи з децентралізації та висловив сподівання, що і в подальшому світові організації, зокрема Рада Європи, спільно з Україною працюватимуть над забезпеченням стійкості демократичних інституцій в умовах війни.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій