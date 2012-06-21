Усі реформи і зміни в Україні влада зобов’язана реалізовувати виключно в інтересах громадян і з огляду на їхні потреби. Цю політику мусять сповідувати не тільки у столиці, а й в регіонах. Таку чітку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання правління Асоціації міст України.
Усе це роблять задля того, щоб підсумком реформ стала поява сильної держави, за яку її громадянам не буде соромно. «Але вона буде сильною тоді, коли люди відчуватимуть задоволення своїх потреб. Вигодонабувачем усіх реформ і змін має стати громадянин. Байдуже, живе він у Києві чи в Херсонській області, — вимагає глава уряду. — Саме тому важливо, як організовано роботу на місцях».
Завдяки бюджетним субвенціям, децентралізації в міських бюджетах, звернув увагу присутніх Прем’єр-міністр, залишаються вагомі ресурси. Їх ефективне використання — відповідальність місцевої влади. Як підкреслив глава уряду, Кабінет Міністрів готовий піти назустріч регіонам з огляду на спрямування коштів для розв’язання регіональних проблем на методику розподілу та перерозподілу субвенцій. Але адресність має стати основою такого розподілу.
«Що було раніше з медичною субвенцією, наприклад? Ми надавали кошти на ліжко-місця. А що робили керівники лікарень? Малювали статистику заповнюваності цих ліжко-місць. Усе ніби гаразд, але ми змінюємо цю систему. І добре, що робимо це в межах децентралізації, яка також дає додатковий ресурс місцевій владі», — переконаний Володимир Гройсман.
Так само, за його словами, розподілятимуть кошти на дорожні роботи. Глава уряду дав доручення членам уряду опрацювати з правлінням Асоціації міст кількість дорожніх проектів та строки їх виконання. І з огляду на це надавати кошти.
Окрему увагу Володимир Гройсман звернув на підготовку до монетизації субсидій. «Слід завершувати процес встановлення лічильників. Швидше рухатися, і на 26-му році незалежності нарешті визначитися, хто, як і скільки споживає», — вимагає Прем’єр-міністр. Ключовим принципом роботи, на його думку, має стати спільна відповідальність за процеси в державі на центральному рівні й на місцях, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«У нас єдиний вихід: зростання економіки, створення й підтримка нормальних умов розвитку підприємства на місцях, використання всіх механізмів детінізації економіки та ствердження довіри до держави, — наголошує Володимир Гройсман. — І тут нема окремо, скажімо, міста Вінниця і окремо держави Україна. Якщо на місцях будуть проблеми, на глобальному рівні буде катастрофа. Будуть успішні міста — буде успішна Україна».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»