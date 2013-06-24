В Україні почала роботу єдина координаційна платформа в галузі defense tech BRAVE1. Проект, покликаний сприяти розвитку оборонних технологій, засновано Міністерством економіки, Міністерством оборони, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Генеральним штабом Збройних Сил України, Радою національної безпеки і оборони. Про це повідомляє Урядовий портал.

Презентація координаційної платформи BRAVE1 відбулася в Києві 26 квітня 2023 року. Як було зазначено під час заходу, метою проекту є поставка на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень, комплексна підтримка українських розробників у галузі інноваційних оборонних технологій та розвиток сфери задля перетворення України в світового лідера defense tech.

«Нині в нас одна головна мета: розгром агресора. Створення оборонного кластеру BRAVE1 наближає нас до перемоги, адже це дозволяє ефективніше реагувати на потреби фронту. Водночас український defense tech має величезний потенціал. І це дає йому змогу стати одним з провідних драйверів стрімкого економічного зростання після перемоги. Jeep, Ray-Ban Aviator, Motorola та багато інших провідних світових корпорацій і брендів були створені під час війни чи на основі військових технологій. Я певна, що з нашого «інкубатора» теж з’являться бренди, про які з часом дізнається весь світ. Український оборонно-промисловий комплекс вже сьогодні викликає підвищену зацікавленість потенційних інвесторів. Наше завдання – максимально сприяти залученню інвестицій в галузь та скоротити час від запитів до втілення проектів у життя», - зазначає Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час презентації платформи представники державних інституцій підписали меморандум про взаємодію та підтримку в рамках проекту. Також було презентовано портал BRAVE1, за допомогою якого розробники та виробники можуть подати власний проект, отримати доступ до військової експертизи, грантів й інших можливостей, що надає кластер.

Зокрема, як зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, Міністерство економіки в рамках проекту надаватиме учасникам, чиї технології та вироби отримають схвалення експертів, допомогу в оформленні патентів та залученні інвестицій. В тому числі представлятиме проекти на доступних міжнародних майданчиках.

Як підкреслив у своєму виступі під час презентації Ігор Фоменко створення кластера BRAVE1 містить в собі значний потенціал та дозволяє вирішувати глобальні завдання, що стоять перед країною не лише на короткострокову, але й на довгострокову перспективу.

«Війна дає нам унікальну можливість кардинально оновити, а фактично створити заново оборонно-промисловий комплекс. Сучасний. Ефективний - і як інструмент підвищення обороноздатності країни, і як стимул розвитку економіки. Інтегрований в світові ланцюжки виробництва та в світовий ринок озброєнь. Сьогодні до України прикута увага усього світу. Зокрема – і в першу чергу – великих гравців на ринку озброєнь, бізнесу, що інвестує значні кошти в галузь у різних країнах, урядів найрозвинутіших держав. Нині всі українські розробки в сфері defense tech проходять випробування вогнем. І ми маємо зробити так, щоб світ дізнався про їхню ефективність», - зазначив Ігор Фоменко.

Координаційна платформа BRAVE1 створена, як єдине вікно співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа, інших стейкхолдерів.

Фокус діяльності BRAVE1 буде зосереджений на 5 напрямках: