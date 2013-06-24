Цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки. Тому дефіциту зернових на внутрішньому ринку України не буде. Це сприятиме доступності вітчизняного продукту для українського споживача. Такі прогнози оприлюднив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, фермери з Одещини, центру і заходу України відновлюють вирощування овочів, передовсім борщового набору — цибулі й моркви. «Цього року ситуація з цибулею і морквою на ринку буде стабільною порівняно з торішньою. Продукти будуть доступнішими для українського споживача», — переконаний Тарас Висоцький. За словами посадовця, заплановано посіяти більше не експортноорієнтованих культур: гречки, вівса і проса.

Тарас Висоцький наголосив: навіть у складних воєнних умовах обсяг виробництва зернових культур перевищить потреби українців мінімум у два з половиною раза. Буде достатньо пшениці для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи і ячменю — на корми.