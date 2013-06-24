28-31 липня 2024 року на чолі із заступником Міністра юстиції України Оленою Висоцькою відбувся робочий візит делегації Міністерства юстиції України до м. Таллінн (Естонська Республіка) з метою посилення співпраці у сфері юстиції. В межах робочого візиту українська делегація відвідала сучасну Талліннську вʼязницю, побудовану відповідно до європейських стандартів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Робочий візит організовано Міністерством юстиції Естонської Республіки задля обміну досвідом, обговорення нових тенденцій та майбутнього співробітництва в пошуку і застосуванні інноваційних підходів та рішень у сфері дотримання прав засуджених. Зокрема, мова про:

створення належних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту;

створення ефективної системи запобігання та протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених та їх подальше впровадження;

забезпечення належного рівня безпеки та правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах тощо.

Під час зустрічі також обговорювалися питання щодо співробітництва між Естонією та Україною, майбутнє навчальної програми, започаткованої Естонським центром міжнародного розвитку та практика і напрями розвитку в’язничних і кримінально-виконавчих систем Естонії, Фінляндії та України.