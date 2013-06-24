У вівторок, 25 червня, Віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина провела зустріч з Прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном у Люксембурзі, де сьогодні офіційно розпочинаються перемовини про вступ обох країн до ЄС – стартують перші Міжурядові конференції з Україною та Молдовою відповідно. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у зустрічі взяли члени української делегації: заступник Міністра економіки України - Торговий представник України Тарас Качка, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Делегацію Республіки Молдова на зустрічі представили Віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Крістіна Герасімов, Міністр економіки Думитро Алайба, Міністр закордонних справ Міхай Попшой.

«У цей історичний день, рада вітати нас із початком переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Рада розділити з Молдовою цей момент. Цей крок наочно демонструє незворотність належності України та Молдови до Європи та нашого євроінтеграційного шляху. Наші країни продовжать невпинно працювати над тим, щоб узгодити національне законодавство з європейським та інтегруватися в найбільший європейський ринок. Для України це без перебільшення історичний момент і втілення прагнення українців жити в мирному суспільстві, заснованому на цінностях. Україна на власному досвіді довела, що кожне рішення, яке ми ухвалюємо, наближаючи Україну до ЄС, посилює нашу стійкість», – зазначила Віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина за підсумками зустрічі.

Вона відзначила, що офіційний старт перемовин щодо членства є результатом значних зусиль для реалізації глибинних трансформацій обох держав. Окремо Ольга Стефанішина наголосила на продуктивній співпраці та обміні досвідом на євроінтеграційному шляху, і важливість продовження тісної координації.

Прем’єр-міністр Молдови зі свого боку привітав Україну з офіційним стартом переговорів про вступ та проведенням першої Міжурядової Конференції.

Сторони також обговорили поточну ситуацію в Україні, пов’язану з триваючою російською агресію проти нашої держави. У цьому контексті, Віце-прем’єр-міністр подякувала Молдові за незмінну підтримку України та українським громадянам. Також вона відзначила участь Молдови та особисто Прем’єр-міністра у Конференції з питань відновлення України у Берліні, а також участь Президента Республіки Молдова Майї Санду у Саміті миру у Швейцарії.

У контексті двостороннього економічного співробітництва, українські та молдовські урядовці обговорили розвиток сполучення між двома країнами, прикордонної інфраструктури. В умовах повномасштабної російської агресії, Молдова стала другою країною за пасажиропотоком з України, що демонструє нагальність тісної співпраці у цій сфері.

Українська сторона окремо подякувала Молдові за підтримку в умовах пов’язаних з війною труднощів з експортом товарів. Сторони відзначили взаємну налаштованість щодо розвитку співпраці у цій сфері.